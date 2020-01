Les Hawks tentés par Jakob Poeltl ?

En quête d’un pivot avant la deadline et intéressés par Andre Drummond et Dewayne Dedmon selon les dernières rumeurs, les Atlanta Hawks auraient aussi un œil sur Jakob Poeltl, et auraient fait part de leur intérêt aux San Antonio Spurs plus tôt cette saison.

L’Autrichien de 24 ans et 2,16 m, dans sa 2ème saison à San Antonio et sa 4ème en NBA (il a fait partie du deal ayant envoyé Kawhi Leonard à Toronto), est utilisé 17.6 minutes par match par Gregg Popovich cette saison pour 5.2 points, 5.7 rebonds, 1.8 passe et 1.4 contre de moyenne en 38 rencontres.

via Bleacher Report