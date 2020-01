Les Nuggets perdent Jamal Murray sur blessure

Vainqueurs cette nuit, les Nuggets ont cependant perdu Jamal Murray. En effet, le meneur s’est tordu la cheville avant la fin du deuxième quart-temps. Bien que les radiographies aient été négatives, selon le coach de Denver, Michael Malone, la cheville gauche du meneur avait enflé.

Murray défendait une tentative de 3 points de Terry Rozier lorsqu’il s’est tordu la cheville près du banc des Hornets avec 1 minute 32 à jouer dans la première mi-temps.

« Je n’ai aucune idée de la durée de son absence. » A expliqué Malone. « De toute évidence, il a un problème avec les blessures à la cheville. Il s’est roulé par terre et ça fait peur, parce que ce genre de blessures peut être dangereuse, en plus d’être douloureuses. Espérons que ce n’est pas aussi grave que ça en a l’air et qu’on pourra le récupérer rapidement. »