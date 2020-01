Les Rockets dans le dur; James Harden : « Ça ne va pas devenir plus facile pour nous »

Avec la défaite de cette nuit (117 à 107) face aux Blazers, les Rockets ont maintenant perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Et ça inquiète un peu leur coach Mike D’Antoni, qui estime que leur esprit d’équipe a disparu.

« C’est une source d’inquiétude, mais pour moi il ne faut pas concentrer sur la manière d’arranger les choses, il faut juste regarder ce qu’il y a d’écrit devant le maillot, et pas derrière. On doit dépasser ça, et on le fera. Tous les bateaux tanguent un moment ou un autre. C’est le cas pour nous en ce moment. Si vous m’aviez demandé deux semaines avant, je vous aurais répondu qu’on était très bien placé. C’est tellement délicat… Il faut faire attention. En ce moment, on est un peu tremblotant. Mais il y a des vétérans qui vont réparer tout ça. » Mike D’Antoni.

Après la rencontre, les Rockets ont passé un long moment pour discuter dans les vestiaires.

« Tout le monde a ses propres émotions et une manière de voir les choses sur ce qu’il se passe. Donc on en a parlé et ça nous a permis d’avoir le cœur plus léger. » James Harden.

Pour Russell Westbrook, très bon cette nuit avec 31 points, 11 rebonds et 12 passes décisives, la solution est simple.

« On doit jouer plus dur, c’est aussi simple que ça. Tout le reste va revenir à la normale une fois qu’on aura fait ça. On a assez de talent, assez d’expérience, on sait comment jouer. On doit juste jouer plus dur. » Russell Westbrook.

Pour leur défense, les Rockets sont actuellement face à des petits problèmes de santé. Clint Capela a une contusion au talon, ce qui lui a fait louper trois des neufs derniers matchs, Eric Gordon est en train de revenir d’une blessure à un genou et PJ Tucker a mal à l’épaule.

« C’est une excuse, mais elle n’est pas pertinente. On doit se remettre en selle c’est tout. En ce moment, c’est compliqué pour nous. C’était aussi le cas l’année dernière, et l’année encore d’avant. Ces moments arrivent chaque année. » Mike D’Antoni.

Le problème, c’est que le calendrier ne va pas en s’arrangeant, avec les visites des Lakers, du Thunder et des Nuggets dans les prochains jours.

« Ça ne va pas devenir plus facile pour nous. Il y a des équipes compliquées à jouer qui vont arriver, et on doit trouver un moyen de gagner ces rencontres. On y arrivera, je pense que tout le monde traverse ce genre de période pendant une saison. Pour nous, c’est maintenant. » James Harden. « On mesure la valeur d’un homme à la manière dont il se dresse face à l’adversité. Donc on verra. Personnellement, je vis pour ce genre de choses et je sais que les gars dans le vestiaire sont comme moi. On doit juste rester soudé. » Russell Westbrook.

