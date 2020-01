Zion Williamson libéré ! David Griffin : « Ce qu’il a fait hier, c’était meilleur qu’en pré-saison »

La nouvelle est tombée hier soir, Zion Williamson jouera son premier match de saison régulière le jeudi 22 janvier contre les Spurs, 13 semaines après son opération du ménisque du genou droit, le 21 octobre.

« Tout s’est très bien déroulé. On a beaucoup appris sur lui. On en est arrivés au point où nous pensons autant que lui qu’il est prêt. » David Griffin

Initialement annoncé absent entre 6 et 8 semaines, le n°1 de la draft a été logiquement très protégé par sa franchise, qui n’a néanmoins jamais songé à retarder ses débuts à la saison prochaine.

« Non, et lui non plus ne l’a jamais envisagé. La nature de la blessure ne le justifiait pas. Les joueurs qui ont dû passer par là ont souffert de blessures bien plus importantes. Blake Griffin s’est par exemple fracturé la rotule, c’est un problème différent. Dès le début Zion savait qu’il pourrait jouer et voulait jouer. Il n’était pas vraiment ravi qu’on ne l’ait pas encore fait jouer jusque-là, mais jamais nous n’avons douter du fait qu’il pourrait jouer.