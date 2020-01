Au moins trois grosses écuries seraient intéressées par Robert Covington

- in Dallas Mavericks

By Christophe Brouet

Depuis quelques jours il se murmure que Robert Covington serait un homme très demandé, ce que confirme The Athletic. La course à sa signature se serait intensifié ces derniers jours, lui qui a le profil parfait pour renforcer un prétendant avec ses qualités défensives et sa capacité à mettre de loin.

Selon The Athletic, outre les Philadelpia Sixers, dont on connait l’intérêt depuis quelques jours, au moins deux autres franchises auraient fait part de leur intérêt pour s’attacher ses services : les Houston Rockets et les dallas Mavericks.

Toutefois pour le récupérer il faudra faire une très belle offre selon The Athletic.