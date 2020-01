Les Bucks ne chassent pas les victoires mais un titre NBA selon leur GM

Jamais dans leur histoire, même lors de leur magnifique saison 1970-71 avec Kareem Abdul-Jabbar, les Bucks n’avaient aussi bien démarré une saison. Ils affichent un impressionnant bilan de 37-6, mais l’important n’est pas le bilan final, c’est le classement selon le GM Jon Horst.

« Nous ne chassons pas les victoires. Je pense que la tête de série pour les playoffs c’est important. Notre classement est important et nous voulons être concentrés et prudents sur notre classement final, mais nous ne chassons pas un nombre spécifique de victoires. Ce que nous chassons c’est que nous voulons être champions NBA. Nous voulons être meilleurs que l’an passé. L’an passé nous avons échoué aux portes des finales et cette année nous voulons y aller. Nous voulons y aller en étant en bonne santé. Nous voulons bien jouer. N’importe qui vous le dirait, si tu es en bonne santé, si tu es assez bon et que tu peux te reposer assez durant la saison, tu peux t’imposer. Et c’est dans la position que nous voulons être pour pouvoir remporter le titre. » Horst

Quoi qu’il arrive, le record des Warriors de 72 victoires pour 9 défaites semble hors de portée des Bucks, qui ne devraient perdre au plus que 3 rencontres lors des 38 prochaines. Ils devraient toutefois pouvoir améliorer leur bilan de 60-22 de la saison passée avec un effectif qui a été pu modifié, mais un leader qui a franchi encore un cap, notamment avec des progrès derrière l’arc. Giannis Antetokounmpo a déjà rentré 66 tirs de loin à plus de 30% alors que la saison passée il avait rentré 52 shoots, un record, mais à 25.6%.

Nous pensons vraiment que chaque joueur peut se développer et se développer dans notre système pour s’y intégrer et devenir un meilleur joueur, à 30 ans ou 25 ans. Je pense que le plus bel exemple c’est Giannis, qui à mi-saison a déjà mis plus de tirs à 3-pts que l’an passé. Il a un pourcentage proche de la moyenne de la ligue, il est à presque 33%. Et beaucoup l’ont dit ces dernières années, si Giannis peut shooter à 3-pts, ce sera plié. Il met des shoots et c’est plié. L’an passé il était le MVP et cette année il est meilleur dans tous les domaines qui lui avaient permis d’être MVP. Il est meilleur statistiquement cette année alors qu’il joue moins. » Horst