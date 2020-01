Les Knicks fessés à la maison par un énorme trio Deandre Ayton – Devin Booker – Ricky Rubio pour Phoenix ! R.J. Barrett blessé

- in New York Knicks

By ClemFiz

Joli travail d’équipe en l’absence de Kelly Oubre Jr. (protocole commotion) pour les Suns (17-24), en visite à New York hier et vainqueurs 121-98 dans le sillage d’un énorme Deandre Ayton, auteur de 26 points à 11/15, 21 rebonds, 2 passes et 2 contres !

Le sophomore a été accompagné par deux joueurs à 25 points ou plus avec Devin Booker (29 points à 9/17, 4 rebonds et 4 passes) et Ricky Rubio (25 points à 10/18, 8 rebonds, 13 passes). Pour Phoenix, à 51% de réussite aux tirs (contre 41.1%), c’est une 3ème victoire en 4 matchs. Côté Knicks (7ème défaite en 8 rencontres), Julius Randle a terminé meilleur marqueur avec 26 points devant Marcus Morris, 17 points. L’équipe a perdu R.J. Barrett dans le 3ème quart sur une blessure à la cheville.

New York était devant 35-27 sur un 3-points de Bobby Portis à 11’20 de la mi-temps mais Phoenix a ensuite marqué 28 des 37 points suivants pour prendre un avantage définitif. Les Knicks sont au mieux revenus à 4 points sur un shoot de Morris en début de 3ème quart avant que les visiteurs ne réussissent à s’éloigner à nouveau. Un layup de Dario Saric (11 points) a porté le score à 79-66 à 6’40 de la fin de la période et Phoenix a compté jusqu’à 29 points d’avance dan les 12 dernières minutes.