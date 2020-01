- in Boston Celtics

By ClemFiz

Milwaukee lâche successivement deux avances de 20 pts mais Giannis et les siens résistent aux Celtics de Kemba (40 pts) !

Ce fût compliqué mais ça passe pour les Bucks, qui ont laissé filer deux fois deux avances de 20 points différente avant de l’emporter 128-123 face aux Celtics.

Leur série de victoires consécutives s’étend donc à 5, alors que c’est une deuxième défaite d’affilée pour les Celtics. Giannis Antetokounmpo a été royal bien qu’il ait laissé 10 points aux lancers-francs (10/20) avec 32 points à 11/22, 17 rebonds, 7 passes et 3 contres, Khris Middleton a ajouté 23 points à 8/13, 6 rebonds et 4 passes, Brook Lopez 16 points dont 11 dans le 1er quart-temps, Donte DiVincenzo 19 points (career-high). Kemba Walker a terminé meilleur marqueur de Boston – sans Jaylen Brown, touché au pouce – avec 40 points (14/23, 11 rebonds, 3 passes) devant Marcus Smart, dans le cinq et auteur de 24 points à 6/15.

Jamais menés, les Bucks, qui ont rentré 7 de leurs 10 premiers tirs avant de prendre l’avantage 36-20 au terme du 1er quart, ont pris jusqu’à 27 points d’avance avant de prendre un 36-22 de la part des visiteurs du soir, alors revenus à 127-123 à 38 secondes de la fin. Smart a ensuite raté sa chance à 3-points et Middleton a assuré un lancer sur deux pour assurer la victoire.

Milwaukee (52% aux tirs contre 43.9%) a battu son record de points marqués en 1ère mi-temps cette saison avec 76 (76-58 à la pause). Boston et revenu à 87-81 à 5’16 de la fin du 3ème quart-temps avant que les Bucks ne répondent par un 19-6.