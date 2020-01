Lonnie Walker continue sa progression : « J’ai gagné beaucoup de confiance en moi »

Ces derniers temps, le jeune Lonnie Walker IV a obtenu une place dans la rotation de Gregg Popovich. Walker a aussi connu de bons moments sur le terrain dernièrement, notamment en aidant les Spurs à remonter un retard de 18 points au troisième quart pour vaincre les Raptors ce dimanche. Walker a été sur le banc pendant une bonne partie du quatrième quart à Toronto, mais Popovich l’a appelé pour jouer la majeure partie des 28 dernières secondes du match.

« Quand il m’a fait entrer, j’ai eu une grosse dose d’adrénaline. » A déclaré Walker au San Antonio Express News.

Avant d’entrer en jeu, Walker a reçu des instructions simples : rebond, rebond, rebond. Il n’a pas déçu, avec un super rebond à 17,4 secondes de la fin avec son équipe menant 103-101. Mais ce n’est pas tout. Avant le tir de Siakam, Walker a bloqué Serge Ibaka sous le panier, aidant Aldridge à gagner la position. La séquence était un exemple de la façon dont ses qualités athlétiques exceptionnelles peuvent affecter un match de façon subtile.

« Je sais ce que je peux faire et je vais utiliser mes qualités athlétiques et mes habiletés défensives avec sagesse. » A-t-il dit. « Les coachs mettaient l’accent sur les rebonds et tout le reste. Je pouvais effectuer un box-out sur Ibaka, et si le ballon se retrouvait en l’air, j’avais mes chances. Et Dieu merci, j’ai eu le rebond et nous avons assuré la victoire. »

Le joueur s’est d’ailleurs expliqué après l’entraînement avant le match face au Heat mercredi soir, Walker a réaffirmé sa gratitude quant au fait que Popovich ait eu assez confiance en lui pour l’utiliser pendant la période la plus cruciale d’un match tendu.

« J’ai gagné beaucoup de confiance en moi à ce moment-là. » A déclaré le sophomore.

Après avoir été DNP au cours des 20 premiers matchs de la saison, il n’en a eu qu’une seul au cours des 18 derniers matchs. Au cours de cette période, il a accumulé une moyenne de 17,1 minutes, 8,8 points et 3,0 rebonds tout en tirant à 46,8 % de réussite et 37,8 % à 3 points.

Pour Walker, avoir deux joueurs de calibre All-Star en les personnes de LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan est une chance, car il peut s’en inspirer. Comme Aldridge quitte de plus en plus le poste pour tirer à une distance de 3 points, DeRozan a pris l’avantage avec une impressionnante série de points marqués avec 21 points ou plus au cours des 121 derniers matchs.