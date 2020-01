Lou Williams : « C’est cool que Kevin Durant dise ça de moi »

À l’arrivée de Lou Williams en NBA en 2005, pas grand monde ne croyait en ce petit arrière d’1m85/ La preuve, il n’a été sélectionné qu’en 45ème position. Mais 15 ans après, le natif de Memphis a joué 975 matchs de saison régulière, pour 14,4 points de moyenne, remporté trois titres de meilleur sixième homme de la ligue et fait tourner la tête de pas mal de défenseurs. De quoi s’attirer les compliments de Kevin Durant, qui a expliqué que l’arrière des Clippers faisait partie des 5 joueurs les plus compliqués à défendre selon lui.

À 33 ans, Williams est sur la fin de sa carrière mais ses trois dernières saisons sont ses meilleures sur le plan statistique, avec 22,6, 20 et 19,7 points de moyenne.

Lou Williams (@TeamLou23) on Kevin Durant (@KDTrey5) naming him as top 5 toughest to guard – "That's cool… It's neat. K & I have played against each other since high school. We've battled over 2 dozen times over our careers. It's always just been mutual respect so that's cool." pic.twitter.com/0FIBkqTGgw

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) January 17, 2020