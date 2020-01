Marquese Chriss heureux de son retour à Golden State : « Je me sens désiré »

Coupé après la défaite contre les Kings le 6 janvier dernier, Marquese Chriss est bel et bien de retour du côté des Warriors. Le joueur disposait en effet d’un contrat non garanti que Golden State a coupé pour offrir un contrat de plusieurs années à Damion Lee en tant que 15e spot du roster. Cependant, les Warriors ont bien joué leur coup en récupérant à nouveau Chriss par le biais d’un two-way contrat.

Le joueur a d’ailleurs pu partager sa joie avec le vestiaire californien.

« Je me sens le bienvenu et je me sens désiré. » A déclaré Chriss au Mercury News . « Le simple fait de pouvoir me remettre dans le bain est bon pour moi. »

Marquese a d’ailleurs expliqué que le front-office des Warriors l’avait prévenu de la possibilité qu’il soit coupé pour faire de la place à Lee par le biais de Bob Myers.

« J’ai été dans des situations où j’ai été échangé en le découvrant à la télévision ou sur Twitter. Ne pas être pris au dépourvu et comprendre les circonstances et la façon dont les choses vont se passer, je pense que ça m’a aidé à rendre la situation plus facile et à être plus compréhensif. »