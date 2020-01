Ricky Rubio : « Ces derniers jours ont été plus importants que le basket »

Il y a quelques jours, Ricky Rubio est devenu papa. C’était le 13 janvier dernier, et il n’a pas beaucoup dormi depuis. Mais ça ne l’a pas empêché de réussir un très gros match contre les Knicks la nuit dernière pour son retour : 25 points, 8 rebonds, 13 passes décisives et 4 interceptions, en plus d’une belle victoire (121 à 98).

« On joue plus relâché quand on est papa. Gagner est important, mais ces derniers jours ont été plus importants que le basket, c’est quelque chose de spécial. C’est la meilleure chose qui me soit arrivée. Il n’y a pas de mots pour décrire la première fois qu’on porte notre enfant dans nos bras. » Ricky Rubio. « Ce n’est pas pareil quand on joue pour son enfant, on pouvait voir qu’il était plus agressif. » Deandre Ayton. « On peut voir qu’il joue pour quelque chose, avec un nouveau but. » Devin Booker.

Le timing de la naissance était bon, et l’Espagnol de 29 ans n’a eu besoin de louper qu’une seule rencontre, face aux Hawks. Même si son coach Monty Williams lui avait donné la permission à son meneur de quitter l’équipe si le bébé était en route et de prendre le temps qu’il lui faudrait.

« J’ai moi-même eu cinq enfants, et j’ai toujours été présent pour les naissances. Je ne peux pas imaginer à quel point c’est dur de se demander si on doit y aller où si on doit rester avec l’équipe. Je lui ai directement dit : « Hé, Ricky, tu dois être avec elle. Il ne faut pas louper sa chance de voir ça, surtout quand c’est la première fois. » Monty Williams.

Le meneur a ensuite décidé de suivre son équipe à l’autre bout du pays, et plus précisément à New York pour disputer le match de cette nuit.

« Retourner dans l’avion, c’était un des moments les plus compliqués de ma vie. Mais c’est mon travail, et on doit faire ce qui est nécessaire. » Ricky Rubio.

Via The Athletic.