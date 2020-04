Damian Lillard détaille le process du “Dame Time” : “Je n’ai jamais eu peur de l’échec”

Parmi ses nombreuses qualités, Damian Lillard est connu pour être un joueur clutch, qui prend toujours ses responsabilités dans les derniers instants du match. Lors d’une interview pour TNT, le franchise player des Blazers est revenu sur ses habitudes lors du “Dame Time”.

“Dans ce genre de moment, je me dis que je vais réussir. Dans mon esprit, c’est comme si j’allais gagner le match. À l’intérieur de moi, je sais que je travaille vraiment dur, sur le parquet, sur mon physique, à la salle de musculation. Je sais que je fais les choses de la bonne manière. Je ne suis pas parfait, mais j’ai tout fait pour me permettre d’avoir du succès. Je n’aborde pas ces moments en pensant à ce qui pourrait arriver de négatif, ça ne me traverse pas l’esprit, je me dis juste que je vais être à la hauteur. Je n’ai pas d’inquiétudes et je n’ai pas peur, parce que je n’ai jamais eu peur de l’échec. Parce que je sais que si j’échoue ce n’est pas parce que je n’ai pas bossé et que je ne me suis pas préparé. Je suis à la hauteur parce que je ne suis pas inquiet lorsqu’arrive ces dernières actions, minutes et shoots.” Damian Lillard