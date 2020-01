Zion Williamson ? « Un triple-sauteur de 127 kg »; « Ils n’avaient jamais eu besoin de faire courir aussi longtemps quelqu’un pour faire monter son cœur »

Sept mois après sa draft, on va enfin pouvoir voir Zion Williamson faire ses débuts en NBA, jeudi 22 à l’occasion du match Pelicans – Spurs. Opéré d’une ménisque en octobre, le first pick initialement annoncé absent entre 6 et 8 semaines, est prêt. Le vice-président des opérations basket de New Orleans, David Griffin, est tout aussi impatient que les fans à l’idée de voir le phénomène de 19 ans jouer son tout premier match officiel professionnel.

« Il fait des trucs physiquement que personne d’autre ne fait. C’est fascinant pour moi. » David Griffin

En août 2017, alors qu’il était encore au lycée, des officiels de l’entreprise P3 Applied Sports Science étaient venus mesurer la distance entre ses chaussures et le terrain lors de ses dunks. Résultat : 83,8 cm, soit pas loin du record détenu par Andrew Wiggins (91,4 cm). Sauf que plus de 38 kilos séparent les deux joueurs.

« Aucun joueur de son gabarit ne monte aussi haut. » Eric Leidersdorf, directeur du département biomécanique

Lors de la même journée, Williamson avait été testé au « box jump », exercice où le joueur doit sauter d’une boîte située à 45 cm de hauteur avant de sauter le plus haut possible. Au moment de son saut, les plaques sous ses pieds ont mesuré la force créée par ce dernier à 499 kilogrammes force, un record.

« Zion a la force maximale la plus élevée que nous ayons jamais enregistré. Et il était encore au lycée. » Dr. Marcus Elliott, fondateur de P3

En novembre dernier, David Griffin racontait une autre anecdote saisissante à propos du phénomène physique :

« Lors de sa visite médicale, les gens s’occupant du test n’avaient jamais eu besoin de faire courir aussi longtemps quelqu’un pour faire monter son cœur. » David Griffin

En mai, les Pelicans ont embauché Aaron Nelson, 26 ans d’expérience au sein du training staff des Phoenix Suns, en tant que vice-président du département « soins et performance des joueurs ». Au cours de sa carrière, il a notamment aidé Grant Hill ou encore Steve Nash à prolonger la leur.

« Il a travaillé avec les meilleurs. Il a ajouté des années à tous ceux avec qui il a travaillé. Aaron n’apprend rien qu’il ne savait déjà mais tout de même, il n’avait jamais vu un joueur capable de générer ce que Zion peut générer. C’est un triple-sauteur de 127 kg. C’est dingue. » David Griffin

via ESPN