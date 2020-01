Mike Malone : « Maintenant, tout ça est oublié, Michael Porter Jr va jouer tous les soirs »

Depuis le début de la saison, la profondeur de l’équipe des Nuggets a été mise en avant de nombreuses fois. Cette nuit, la franchise du Colorado a montré que ce n’était pas un mythe. Alors qu’ils étaient menés de 19 points face aux Warriors, les remplaçants ont mis le feu dans le dernier quart pour revenir et finalement s’imposer en prolongation (134 à 131).

« Des gars comme Malik Beasley, Mason Plumlee et Michael Porter Jr en sortie de banc étaient incroyables. Franchement, les minutes de Porter Jr ont été incroyables ce soir. » Mike Malone, le coach des Nuggets.

Parlons-en justement de Michael Porter Jr. Un temps annoncé premier choix de la draft, l’ailier a chuté dans les rankings à cause de problèmes au dos. Finalement sélectionné en 14e position en 2018, il montre tout son talent depuis quelques matchs et doit sûrement faire regretter certaines équipes de ne pas l’avoir choisi. Cette nuit, il a marqué 18 points à 6/10 aux tirs, pris 10 rebonds et distribué 5 passes décisives.

« C’était tellement amusant… C’était bien d’être dans la rencontre en fin de match comme ça. C’était fun parce qu’on se battait pour revenir et tout le monde jouait dur. On savait tous qu’on allait finir par revenir. » Michael Porter Jr. « Plus tôt dans la saison, il ne savait pas trop quand il allait, et s’il allait jouer. Maintenant, tout ça est oublié. Ce garçon est un élément important de notre futur et il va jouer tous les soirs. » Mike Malone.

En difficulté depuis le début de saison, Malik Beasley a lui aussi été bon avec 27 points à 9/16 aux tirs.

« Je sais que ça n’a pas été facile pour lui, mais il n’abandonne jamais. Il mérite la performance qu’il a réussie ce soir. » Mike Malone.

Et pourtant, les Nuggets se sont rendus dans la Baie de San Francisco sans Jamal Murray, Gary Harris et Paul Millsap, blessés.

« On a gardé certains de nos gars à la maison plutôt que les faire voyager. Ça permet de leur donner plus de temps de rééducation, d’essayer de les faire revenir le plus vite possible. En ce moment, il n’y a pas vraiment de nouvelles, à part qu’on ne s’attend pas à ce que Jamal soit de retour dans un avenir proche. » Mike Malone.

Les Nuggets sont deuxièmes à l’Ouest avec 29 victoires pour 12 défaites.

Via The Denver Post.