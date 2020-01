1ère en 23 ans ! Avec un Trae Young clutch et un game winner de Kevin Huerter, les Hawks renversent les Spurs

Les victoires sont rares pour les Hawks, encore plus à San Antonio, mais celle-ci les coéquipiers de Trae Young ils sont allés la chercher dans le Texas. Battus lors de leurs 21 précédents matchs à San Antonio, ils renversent les Texans dans un match où ils ont compté 15 points de retard en seconde mi-temps. Ils l’emportent 121-120, leur premier succès à San Antonio depuis février 1997 ! 6 joueurs des Hawks n’étaient même pas encore nés.

Trae Young est l’homme du match avec 31 points à 10/13 dont 6/9 à 3-pts, 5 rebonds et 9 passes parfaitement épaulé par Cam Reddish (22 points à 5/7, 5 rebonds, 4 passes et 4 interceptions), Kevin Huerter (18 points à 7/17 dont 4/10 à 3-pts) et John Collins (18 points et 10 rebonds). Vince Carter n’est pas en reste en sortie de banc avec 14 points à 3/4 à 3-pts. Les Hawks shootent justement à 19/40 à 3-pts et rentrent 50% de leurs shoots pour compenser avec leurs 19 ballons perdus. En face les Spurs sont limités à 8/29 à 3-pts et 45.9% aux tirs, malgré une nouvelle belle performance de DeMar DeRozan, auteur de 25 points à 9/18, 9 rebonds et 9 passes alors que LaMarcus Aldridge compile 30 points ) 11/20 et 5 rebonds et Dejounte Murray 13 points, 12 rebonds et 5 passes.

Les Hawks ont fait la course en tête en première mi-temps, en réussite avec notamment un 10/21 de loin dont 7 réussites en combiné pour Young et Carter. Résultat avec un trop Collins, Young et Carter à 42 points, Atlanta a viré en tête 67-58 à la pause grâce à une excellente fin de mi-temps. Mais au retour des vestiaires l’adresse les a abandonnés alors que les Spurs étaient eux très chauds. Ces derniers ont inversé totalement le match avec un terrible 22-3 en tenant les Hawks à 0 point pendant 3’11 pour prendre la tête 94-79. Ils ont ainsi scoré 41 points dans le quart à un de leur record de saison en 3ème acte. Ils ont pris jusqu’à 15 points d’avance, mais Atlanta, mené de 11 points en début de dernier acte, a passé un 13-3 dans le sillage de Young, Reddish et Huerter pour recoller à 110-106. DeRozan a répondu par deux paniers de suite, mais Atlanta n’a pas baissé les bras et Young a pris le match en main et aligné 12 points de suite pour mettre Atlanta à seulement 2 points à 48.2 secondes de la fin. DeRozan a échoué et derrière Huerter a planté un gros shoot à 3-pts, offrant la victoire aux siens après un shoot raté de DeRozan.