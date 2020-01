Les Rockets plus intéressés par Robert Covington ?

Robert Covington est un homme très demandé, profil idéal pour un prétendant au titre puisqu’il est un excellent défenseur et s’est imposé en NBA comme un shooteur à 3-pts très sûr. De ce fait de nombreuses équipes playoffables surveilleraient son cas et récemment The Athletic citait les Sixers, les Mavericks et les Rockets parmi elles.

Cependant, un dirigeant au courant des plans des Rockets, a confié à The Athletic que l’intérêt des Rockets à son sujet se serait refroidi et il ne ferait plus partie des joueurs qu’ils aimeraient engager. Il semblait pourtant le joueur idéal dans le système de Mike D’Antoni, toutefois son prix est sans doute élevé et les Rockets manquent clairement d’atouts et on peut penser que c’est une des raisons du changement de cap de Houston, qui rêverait toujours d’Andre Iguodala.