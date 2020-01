- in Dallas Mavericks

Luka Doncic : « Je pensais vraiment que les Kings allaient me choisir à la draft »

Cela fait désormais un bout de temps que les Kings ne sont plus allés en playoffs, puisque la franchise de Californie n’a plus participé à la postseason depuis 2006. Il y a deux ans, ils auraient pu mettre la main sur une véritable pépite en la personne de Luka Doncic puisque le Slovène a été sélectionné en troisième position de la draft alors que les Kings avaient le deuxième choix. Le General Manager a plutôt décidé de miser sur Marvin Bagley. Un bon joueur qui sera certainement une force à l’intérieur pendant de nombreuses saisons, mais à l’heure actuelle il est loin du niveau de Doncic, qui collectionne les perfs impressionnantes. Le coach de l’époque Dave Joerger n’avait d’ailleurs pas forcément apprécié le choix de son front office.

« Je pense qu’ils avaient une certaine idée de son plafond, je ne le vois pas personnellement, malheureusement pour nous. » Dave Joerger.

Un commentaire au moment de la draft qui ne serait pas resté sans suite, puisque Joerger aurait dit à Divac quelques semaines plus tard qu’il aurait négocié avec les Mavericks un deal pour ramener Doncic en Californie. Seulement le ton n’aurait pas été franchement amical, et cela n’a apparemment pas fait plaisir à Divac qui en aurait profité pour clouer le bac de son coach.

« Est-ce que je récupère aussi leur coach dans le trade ? (Rick Carlisle ndlr) » Vlade Divac.

Une manière comme une autre de montrer qu’il n’était pas content de son travail… Divac n’a d’ailleurs pas manqué de le virer à la fin de la saison.

Sauf que Doncic ne porte toujours pas le maillot des Kings, et vu comment il a taillé en pièce leur défense mercredi soir et les blessures que subit Bagley depuis son arrivée en NBA, cette rencontre n’a pas dû être très fun à regarder pour les fans des Kings. D’autant plus que Doncic a remué le couteau dans la plaie à la fin du match.

« Ils sont venus à Madrid (où il jouait alors, pour le regarder et manger avec lui, le 5 juin 2018 ndlr). Ils sont venus avec le propriétaire, tout le monde était là donc je pensais vraiment qu’ils allaient me choisir. » Luka Doncic.

Et alors, ont-ils expliqué au Slovène pourquoi ils ne l’ont finalement pas fait ?

« Je pense que c’est parce que le basket en Euroleague n’est pas le même en NBA. En Europe, dans le championnat espagnol, je tournais à quelque chose comme 12 points par match. En Euroleague, 14. Ce n’est pas le même basket. » Luka Doncic.

