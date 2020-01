Neymar : « Stephen Curry m’a impressionné, je me suis mis à trembler quand je l’ai rencontré »

Superstar planétaire, le footballeur Neymar est un grand fan de basket et comme n’importe quel fan, quand il rencontre une de ses idoles, cela ne le laisse pas insensible. Il a raconté à Bleacher Report sa rencontre avec Stephen Curry.

« Steph est un de mes joueurs NBA préférés. C’était un des stars que j’ai rencontrées et qui m’a impressionné. Je me suis mis à trembler. Parce que que vous le vouliez ou non, je suis aussi un fan. Ca a été un moment unique pour moi. » Neymar