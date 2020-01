Gros match du Jazz à Sacramento, Rudy Gobert bat son record en saison, Bojan Bogdanovic en feu ! Mike Conley de retour

- in Résultats et highlights NBA

By ClemFiz

Pas de bol pour les fans du Jazz non présents à la Vivint Smart Home Arena, le match remporté 123-101 par leur équipe face aux Kings samedi soir n’a pas été diffusé à la télé en raison de problèmes techniques chez ATT SportsNet Rocky Mountain.

Ces derniers n’ont donc pas pu voir leur équipe prendre 16 points d’avance dès le 1er quart-temps, Rudy Gobert battre son record de points en saison avec 28 points à 9/11 en plus de 15 rebonds et 3 contres, Bojan Bogdanovic signer 30 points (6/9 à 3-points), Donovan Mitchell 22 (6/18), Jordan Clarkson 20 à 8/13 ou encore Joe Ingles compiler 9 rebonds et 12 passes malgré son 1/7 aux tirs. Avec ce succès, le Jazz reste désormais sur une série de 16 victoires en 18 rencontres.

Malgré leur 48.8% aux tirs, jamais les Kings n’ont réussi à se remettre du début de match canon de leurs adversaires, devant 38-22 après 12 minutes (ils ont scoré sur leurs 9 premières possessions) puis 63-49 à la mi-temps, avant de dominer la seconde 60-52. De’Aaron Fox a terminé meilleur marqueur de Sacramento (4ème défaite d’affilée) avec 21 points avant de sortir pour 6 fautes. Mike Conley, absent de 19 des 20 derniers matchs du Jazz (ischio) a fait son retour (3 points, 3 passes en 15 minutes).