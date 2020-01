- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Ricky Rubio : « Nous voulons encore cette 8ème place et nous allons aller la chercher quoi qu’il arrive »

Victoire probante et importante des Suns cette nuit à Boston. Les hommes de Monty Williams ont dominé les Celtics quasiment de bout en bout malgré les 11 tirs à 3-pts de Marcus Smart. Il faut dire que Devin Booker, en grande forme en ce moment, a encore sorti une très grosse performance avec 39 points à 12/20, 10 rebonds, 9 passes et 2 interceptions.

« Vous savez, Book c’est Book. C’est quelque chose que je ne considère pas comme acquis d’avoir un gars qui peut mettre des paniers comme ça. » Monty Williams

Deandre Ayton n’a pas été en reste avec 26 points et 15 rebonds alors que Mikal Bridges établit un record en carrière avec 26 points. Malgré ça les Suns se sont un peu fait peur puisque Boston est revenu à 90-85 en début de dernier quart, mais Dario Saric et Bridges ont répondu à 3-pts puis dans la dernière minute Daniel Theis a mis les siens à 3 unités. Booker a alors plié le match sur la ligne des lancers pour une 4ème victoire lors des 5 dernières sorties.

« J’ai le sentiment qu’il y a eu plusieurs moments où nous aurions pu les lâcher, mais c’est une équipe expérimentée qui a déjà connu ces situations et ils n’ont pas abandonné. » Booker

Auteurs d’un bon début de saison avec 7 victoires lors des 11 premiers matchs, les Suns ont connu une période très difficile qui les a fait rétrograder dans la course aux playoffs. Mais avec les résultats récents ils gardent confiance.

« Si vous êtes en NBA depuis un petit moment, vous avez conscience que ce moment de la saison est important, juste avant le break. Vous voulez remporter chaque match possible. Je suis certain que tout le monde est impatient d’arriver au break, mais nous sommes plus concentrés que jamais. Je suis content de la position dans laquelle nous sommes, même après avoir laissé échapper des matchs que nous aurions dû gagner. Nous sommes encore à la lutte. Nous nous donnons une chance de nous battre pour les playoffs. » Devin Booker

Avec un bilan de 18-24, un Deandre Ayton qui monte en puissance et un Devin Booker intenable, les Suns ne sont qu’à 2 matchs de la 8ème place occupée par les Grizzlies

« Nous avons montré que nous n’allons pas abandonner. Nous voulons encore cette 8ème place et nous allons aller la chercher quoi qu’il arrive. » Ricky Rubio

Ces derniers temps Monty Williams a mis l’accent sur la concentration de ses joueurs, leur envoyant le message suivant selon Booker : « Je n’ai pas besoin que vous soyez à 100% physiquement, mais j’ai besoin de votre tête. »

« Nous sommes concentrés, comme si nous étions en classe. Mais c’est un cours qui est plaisant. » Ayton

Via The Athletic