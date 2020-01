LeBron James salué par des chants de MVP à Houston : « Je ne pourrais pas demander mieux »

Belle victoire pour les Lakers à Houston, sans Anthony Davis, mais avec un grand LeBron James. L’ailier compile 31 points à 13/25 dont 2/7 à 3-pts, 5 rebonds et 12 passes et a eu droit à des chants de MVP en fin de rencontre

« Ca rend humble et vous savez, je rends encore mes fans fiers, je pratique encore le sport que j’aime pratiquer et pouvoir le faire à haut niveau avec une grande équipe et une franchise historique comme les Lakers, je ne pourrais pas demander mieux. Il y a tellement d’appréciation pour les fans qui sont venus ici et nous ont soutenus. » LeBron