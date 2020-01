Un double-double de plus pour LeBron James, qui compile 31 points à 13/25 dont 2/7 à 3-pts, 5 rebonds et 12 passes pour mener les Lakers à la victoire malgré 35 points à 15/23, 9 rebonds, 7 passes et 3 interceptions de Russell Westbrook et 34 points à 8/20 dont 2/9 à 3-pts, 6 rebonds et 7 passes de James Harden