Lou Williams : « J’ai le sentiment que je peux mettre 100 tirs de suite dès que j’en mets un »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Parfois les matchs très tôt en journée, ce qui était le cas hier à New Orleans entre les Pelicans et les Clippers, donnent un bien piètre spectacle avec énormément de maladresse. Mais on a eu un véritable festival offensif en première mi-temps, les défenses étant aux abonnées absentes. Résultat les Pelicans ont viré en tête 80-72 après 24 minutes !

« La défense n’était clairement pas réveillée pour les deux équipes. C’était un de ces matchs où à la mi-temps j’ai dit : ‘les gars, la première équipe qui défend gagnera ce match.' » Doc Rivers

La défense a mis toutefois du temps à hausser le ton en 3ème acte pour les Clippers, qui ont vu leur retard passer à 14 unités, mais Kawhi Leonard a fini par réveiller les siens pour limiter les dégâts. Il a inscrit 12 points dans le quart et les Clippers ont limité les locaux à 24 points à 42% et 4 ballons perdus lors des 10 dernières minutes du 3ème.

« Les Pelicans peuvent scorer. Ils ont énormément de talent. Ils sont jeunes, ils jouent dur. Donc Doc voulait juste que nous arrachions cette victoire. Il n’a cessé de nous dire qu’il fallait trouver un moyen de l’emporter. Et évidemment tout le monde voulait mieux défendre. » Leonard

Revenus à 8 points à l’entame des 12 dernières minutes, ils ont entamé les 12 dernières minutes par un très gros run : un 23-7 sous l’impulsion d’un Lou Williams déchaîné, auteur de 14 de ses 32 points en dernier quart, avant que Kawhi ne prenne le relais.

« J’ai le sentiment que je peux mettre 100 tirs de suite dès que j’en mets un. J’ai la sensation de pouvoir tout rentrer après ça. » Lou Will

Puis à 31.6 secondes de la fin, il a planté un 3-pts capital qui a donné 6 points d’avance aux Clippers.

« C’est un scoreur très talentueux, sans peur. Il va juste sur le terrain et il joue son jeu. Il nous a menés à la victoire en dernier quart. Ça vous soulage quand vous avez quelqu’un qui peut aussi prendre le match en main. » Kawhi Leonard

Via ESPN