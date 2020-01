Un gros run pour une revanche à l’arrachée pour les Spurs

Battus il y a quelques jours par le Heat, les Spurs de San Antonio ont retrouvé la victoire en dominant les Floridiens à l’AT&T Center sur le score de 107-102 grâce à un 10-0 dans le money time. Les hommes de Gregg Popovich s’accrochent à la lutte aux playoffs avec un bilan de 19-23.

Les Texans se sont appuyés sur leur trio de leaders LaMarcus Aldridge (21 points à 8/15 dont 2/4 à 3-pts, 4 rebonds et 2 contres), DeMar DeRozan (20 points à 7/16, 9 rebonds et 9 passes) et Patty Mills (18 points à 5/11 dont 4/10 à 3-pts). Marco Belinelli a été précieux en fin de rencontre avec 12 points malgré son 2/6. Les Spurs ont eu du mal face à la zone et shootent à 42.9%, la même adresse que Miami, mais avec 2 tirs de plus derrière l’arc. . Côté Miami, ils ont manqué de solutions et de réussite en fin de rencontre malgré 21 points à 8/13, 15 rebonds, 6 passes et 3 interceptions de Bam Adebayo, 18 points à 8/14 dont 2/4 à 3-pts de Kendrick Nunn, 19 points à 7/13 de Goran Dragic, alors que Jimmy Butler est maladroit avec 16 points à 5/14.

Le Heat a été le premier à prendre les commandes sur un 11-0 grâce à Duncan Robinson, chaud derrière l’arc, pour mener 23-12. Mais les Spurs ont fini très fort le quart en inscrivant 16 points dans les 4 dernières minutes pour recoller à seulement 3 unités, 31-28. Murray, Belinelly et Lyles ont permis aux Texans de faire un mini-break sur un 8-0 en début de second acte, 47-39. Aldridge et DeRozan ont pris le relais et les Spurs ont augmenté leur matelas pour compter jusqu’à 12 points d’avance. Mais Adebayo et Butler ont fini fort la mi-temps pour remettre Miami à 4 points avant deux lancers de DeRozan, 60-54.

Il n’a fallu que 3 minutes au Heat pour revenir à hauteur et à partir de là on a eu droit à un chassé-croisé jusqu’au money time ! San Antonio a bien pris 5 points d’avance en début de dernier acte, mais le Heat est revenu grâce à Dragic et Nunn pour un 8-0. Miami s’est retrouvé en tête 98-95 avec 5’18 à jouer, mais ça a été aux Spurs de frapper avec LMA et DeRozan. Ils ont initié un terrible 10-0 avec un 2+1 de LMA et un dernier 3-pts de Belinelli qui a porté le score à 105-98 avec 2 minutes au chronomètre. Adebayo et Butler ont entretenu l’espoir avec 4 points de suite (Gregg Popovich a utilisé à bon escient un challenge qui aurait pu remettre Miami à 2 points), mais les Floridiens n’ont plus scoré dans la dernière minute et finalement Belinelli a été envoyé sur la ligne des lancers avec 6.6 secondes à jouer pour plier le match.

.