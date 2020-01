Indiana surprend Denver dans le money time avec un superbe duo Sabonis – McDermott !

Indiana a couru après le score une bonne partie du match et pris jusqu’à 11 points de retard mais a réussi à s’imposer à Denver dimanche soir sur le score de 115-107. C’est une 5ème victoire d’affilée pour l’équipe 5ème de la conférence Est.

Domantas Sabonis a signé son premier triple-double en carrière pour l’occasion avec 22 points à 10/16, 15 rebonds (dont 3 offensifs avant une claquette sous les 3 minutes) et 10 passes, alors que Doug McDermott a inscrit 18 de ses 24 points dans le 4ème quart-temps ! Malcolm Brogdon et T.J. Warren ont chacun ajouté 22 points pour les Pacers, qui restaient sur une série de 10 défaites au Pepsi Center. Côté Denver Nikola Jokic a terminé à 30 points à 10/16, 10 rebonds et 4 passes, Jerami Grant et Will Barton 16 points chacun. Les Nuggets jouaient sans Millsap, Harris et Murray.

En tête 21-15 après un quart-temps, 50-44 à la mi-temps et 81-74 après trois périodes (3-points de Brogdon dans les dernières secondes), Denver a subi un 41-26 fatal dans les 12 dernières minutes. L’équipe a manqué 10 lancers-francs sur 32 tentatives et n’a shooté qu’à 3/23 à 3-points, contre 13/29 (6 pour McDermott). Indiana a égalisé à 6’59 de la fin sur un layup de McDermott. L’avantage est ensuite passé d’un camp à l’autre jusqu’à ce que les Pacers passent devant 98-97 à 4’13 sur un 3-points de McDermott. L’équipe a ensuite creusé l’écart 104-99 à 1’30 après 2 paniers consécutifs de Sabonis. Jokic a réussi 2 lancers derrière mais McDermott encore lui a sanctionné de loin pour le +6 à 1’08.