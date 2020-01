Andrew Wiggins va-t-il encore faire faux-bond au Canada ?

Il y a quelques semaines, après le fiasco de la coupe du monde où quasiment tous les joueurs NBA avaient déclaré forfait, de nombreux NBAers canadiens ont fait part de leur volonté à participer au TQO. Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Nickeil Alexander-Walker ou encore Chris Boucher ont annoncé leur participation, mais il y en a un dont on attend toujours l’engagement, c’est Andrew Wiggins. La dernière fois qu’il a porté le maillot canadien, c’était lors des FIBA Americas 2015 et cela ne s’était pas très bien passé pour lui individuellement et collectivement.

Depuis le coach a changé puisque Nick Nurse a été nommé à la tête de la sélection, mais le Wolf reste indécis.

« Je ne suis pas certain. A l’heure actuelle, mon équipe est un peu en difficulté donc nous devons nous remettre sur les bons rails et essayer de faire un run pour aller en playoffs. C’est mon objectif numéro 1 à l’heure actuelle. Et après ça je prendrai une décision concernant le Canada. Je n’ai jamais vraiment eu l’opportunité de parler à beaucoup de gars à ce sujet. J’ai un grand respect pour Coach Nurse et je prévois d’avoir éventuellement une discussion avec lui. » Wiggins

Nurse a confié avoir discuté un peu avec Wiggins concernant sa participation et une décision est attendue assez rapidement.

« Nous essayons d’avoir tous les meilleurs joueurs, tous les meilleurs canadiens, et ça s’annonce prometteur. La plupart se sont déjà engagés et sont excités de jouer. C’est une sacrée opportunité. C’est une chance d’aller aux JO et en plus les qualifications sont à domicile. » Nurse

Le Canada a en effet la Chance de jouer à la maison, mais ce ne sera pas simple puisque les deux groupes sont les suivants, avec notamment la présence de la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

Groupe A Canada Grèce Chine

Groupe B Turquie République tchèque Uruguay



