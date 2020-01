Dwane Casey est sans équivoque concernant Derrick Rose : « Il devrait être All-Star »

- in Detroit Pistons

By Christopher Coustier

Petit à petit, nous commençons à nous rapprocher du All Star Game et les votes font l’objet d’une attention particulière de la part du public. S’il y a bien un joueur qui pourrait tirer son épingle du jeu cette année, c’est Derrick Rose. En effet, le joueur pourrait être titulaire à l’Est en fonction de l’issue des votes. Cependant, il lui faudrait pour cela se classer au minimum deuxième au niveau des votes pour la ligne arrière après le processus complet comprenant le vote des médias comptant pour 25%, des joueurs comptant aussi pour 25% ainsi que des fans qui eux comptent pour 50%.

Pour faire un rapide point sur les votes à l’Est, Trae Young occupe la première place dans les lignes arrières avec 2,066 924 votes, ensuite viens Kyrie Irving avec 1,814 618 votes, Kemba Walker se classe 3e avec 1,797 633 votes et enfin vient D.Rose avec 1,381 934 votes.

Une chose qui devrait jouer en défaveur de Rose n’est autre que le bilan de son équipe. En effet, les Pistons culminent actuellement à un bilan de 16 victoires pour 27 défaites et on peut penser que cela pourrait influencer l’avis des 30 coachs de la ligue. De plus, Rose sort du banc sur la quasi-totalité des matchs de Detroit cette saison.

Pourtant, au vu de la renaissance qu’est en train d’effectuer le joueur et l’aura qui va avec, ce serait forcément dommage de ne pas voir l’ancien MVP récompensé par une sélection au ASG notamment dans sa ville natale, Chicago. On se souvient notamment des chants de MVP que l’ancien pensionnaire des Bulls avait reçu lors de ses derniers déplacements au United Center de Chicago. Pour son coach, Dwane Casey, le joueur est un All-Star pour sûr et il veut s’assurer de le faire savoir.

« Derrick Rose est un All-Star. » A déclaré Dwane Casey après la victoire à Atlanta. « Il arrive à aller là où il veut aller avec le ballon. Il oblige les défenses à faire des prises à deux. Je vais le dire à tout le monde : il devrait être All-Star. »

Pour son coéquipier, Markieff Morris, même si Rose n’est plus le joueur flashy et explosif qu’il était auparavant, il ressemble tout de même au joueur qu’il était lors de sa saison MVP.

« Je lui ai dit l’autre jour qu’il ressemblait à ce qu’il était lors de sa saison de MVP. » A déclaré Markieff Morris après la soirée de Rose à Atlanta. « Il est rapide, il prend de bonnes décisions avec la balle, il peut jouer soit en sortie de banc, soit comme starter. Il score à un haut niveau. Il dirige cette équipe. »

Pour le principal intéressé, il n’y a pas réellement de pression quant à une participation au ASG, même si on pense forcément que cela ravirait le joueur de disputer un match des étoiles devant son public de toujours.

« Si les gens décident de me désigner comme un All-Star, c’est cool. Mais sinon, je vais continuer à jouer comme je le fais. »

Enfin, même si son équipe n’ira probablement pas en playoffs cette année, Dwane Casey pense vraiment que son meneur est digne d’une distinction au ASG.