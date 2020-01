Ca se précise pour Zion Williamson

La semaine passée David Griffin confiait que Zion Williamson visait un retour le 22 janvier face aux Spurs et cela se confirme si on en croit ESPN. Autre signe qui tend à penser que ce sera bien mercredi soir qu’il fera ses débuts, pour la première fois de la saison il n’est pas annoncé out pour le match du jour face aux Grizzlies. En effet, les Pelicans l’ont listé « doubtful » pour cette rencontre, c’est-à-dire qu’il est très incertain et même qu’il ne devrait pas jouer.

La NBA encourage les franchises à changer graduellement le statut d’un joueur qui revient de blessure, qu’il ne passe pas du statut out pendant des mois à disponible du jour au lendemain.

Rappelons qu’il est out depuis la pré-saison, et ne devait rater au départ que 6 à 8 semaines, mais a manqué 13 semaines de compétition.