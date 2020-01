Kyrie Irving : « Il faut se fixer un objectif réaliste »

Plutôt bien partis cette saison malgré les absences de leurs deux superstars Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets se sont totalement écroulés juste avant le retour de leur meneur. Ils restent sur 10 défaites en 12 rencontres et Kyrie n’a pas vraiment réussi à endiguer cette mauvaise passe, pire encore, avec lui l’équipe affiche un mauvais bilan de 5-10. Avec 18 victoires et 23 revers ils restent en 8ème position à l’Est mais cela commence à se compliquer et même l’absence prolongée de Kyrie et un KD out toute la saison, ne ferait sans doute pas passer la pilule d’une élimination avant les playoffs.

« L’objectif reste de faire les playoffs. Quand je dis ‘nous verrons où nous terminerons’ ca doit être en 6ème, 7ème ou 8ème position. Il faut se fixer un objectif réaliste et ensuite aller le chercher. Après le All-Star break, il faut retrouver les blessés et je pense qu’à partir de là nous serons dans une meilleure position. » Kyrie

Quand on lui demande ce qu’il espère accomplir en seconde partie de saison, il répond en rigolant :

« Que l’équipe soit en bonne santé, c’est la priorité numéro 1 pour nous. » Kyrie

DeAndre Jordan est blessé, tout comme Garrett Temple et Joe Harris, out face aux Bucks. Si Temple et Harris seront présents face aux Sixers, Wilson Chandler et Jordan seront out. Difficile donc de créer des automatismes.

Durant la large défaite face aux Bucks, on a vu Kyrie discuter longuement avec KD et il a évoqué le contenu de cette discussion aux médias après la rencontre.

« La chose la plus importante c’est que nous avons la même intention, le même objectif. C’est de remporter un titre ici ensemble. Quand je dis ensemble c’est tout le groupe, que ce soit clair. Mais quand moi et KD nous discutons, c’est avec une énergie de passionnés. Nous voulons tout simplement bien jouer. Je sais qu’il veut revenir sur le terrain. Il voit des choses sur lesquelles je peux progresser, notamment pour mener l’équipe, impliquer les gars, être plus agressif. Nous parlons aussi du futur et comment nous pouvons être complémentaires et là où il voit que nous pouvons l’être. Il me manque et il manque à toute l’équipe. Nous parlons, nous échangeons, nous balançons des idées. C’est super d’avoir un meilleur ami dans la ligue. » Kyrie

