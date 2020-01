- in Indiana Pacers

By Christopher Coustier

Doug McDermott attend une invitation au concours de 3-pts : « S’ils me contactent, je le ferais certainement »

Février approche et le All-Star Weekend aussi, c’est l’occasion de voir émerger certaines déclarations comme celle de Doug McDermott. En effet, le sniper des Pacers a déclaré ne pas être contre une invitation au concours de tirs à 3-pts. Voir le joueur invité ne serait pas un scandale tant on connaît sa qualité lorsqu’il s’agit d’enfiler des tirs du parking.

« On ne m’a pas demandé. » A déclaré McDermott. « J’irai sans problème. J’ai l’impression d’avoir bien tourné dans cette ligue, alors ce serait amusant de le faire un jour. Si ce n’est pas cette année, ce serait plutôt cool de le faire ici l’année prochaine à Indy. L’un ou l’autre, c’est cool. Mais s’ils me contactent, je le ferais certainement. »

McDermott a été un excellent shooter pour les Pacers en sortie de banc. A 28 ans, il affiche une moyenne de 4 tirs tentés derrière la ligne par match, avec près de 43% de réussite. Une statistique significative pour un joueur doté de seulement 21 minutes de moyenne. D’autant plus que cette année, même si on a déjà vu quelques noms passer, des habitués du concours comme Stephen Curry ou encore Klay Thompson seront absents. Serait-ce l’année de Doug McDermott ? On ne le saura que prochainement lors de l’annonce des joueurs invités.