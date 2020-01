Doug McDermott : « Les gens ne nous respectent pas beaucoup, et on aime ça; Avec Vic, ça devrait faire peur »

5èmes de la conférence Est, les Pacers (28-15) sont allés gagner chez le 3ème de la conférence Ouest (Nuggets, 29-13) dimanche. Dans ce match Doug McDermott a complètement pris feu dans le dernier quart décisif, remporté 41-26 par Indiana. L’ailier de 28 ans et 2,01 m a inscrit 18 de se 24 points dans la période, et a terminé à 6/7 derrière l’arc en seulement 21 minutes de jeu.

« Les gens ne nous respectent pas beaucoup, et on aime ça. C’est une motivation pour nous. Nous avons le sentiment d’être une des meilleures équipes de l’Est et que nous pouvons jouer contre n’importe qui, donc nous allons continuer à jouer dur. On a super bien joué ensemble dans le 4ème, on a rentré beaucoup de tirs et on a été bons en défense et au rebond. On a un match très difficile demain contre le Jazz, c’est une très bonne équipe. On doit rester confiant et une fois qu’on aura récupéré Vic ( Oladipo , qui fera son retour le 29 janvier contre Chicago), ça devrait faire peur.

À ses côtés dans ce 5ème succès consécutif décroché, un Domantas Sabonis pour la première fois de sa carrière en triple-double avec 22 points à 10/16, 15 rebonds et 10 passes.

Interrogé sur une éventuelle participation au concours à 3-points durant le All-Star weekend, McDermott a indiqué qu’il ne croyait pas trop à une invitation de la part de la NBA mais qu’il serait très content d’y participer si cette dernière venait.

