Kristaps Porzingis sur le retour

Absent des 10 derniers matchs des Mavericks pour des douleurs au genou droit, Kristaps Porzingis (24 ans, 2,21 m) a annoncé – après avoir participé à 100% de l’entraînement dimanche – qu’il visait u retour mardi contre les Los Angeles Clippers.

« Par rapport à la façon dont je me sens, je ne vois pas pourquoi il y aurait la moindre barrière. Mais on ne sait jamais, donc je fais le taf, je m’assure que mon genou soit solide, ma jambe également. » Kristaps Porzingis

« On va laisser passer la journée de lundi et voir ensuite où on en est mardi, mais tout s’est bien passé aujourd’hui. Il était là sur toute la durée de l’entraînement, il a joué dur. » Rick Carlisle