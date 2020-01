Jim Boylen sur Zach LaVine : « Si ce n’est pas une perf d’All-Star, je ne sais pas ce que c’est »

Depuis le début du mois de janvier, Zach LaVine est complètement on fire avec 30,6 points de moyenne à 50% aux tirs. Et il est aussi capable de coups d’éclat, comme ces 42 points à 19/31 aux tirs pour faire un comeback de 19 points face aux Cavs.

« Si ce n’est pas une perf d’All-Star, je ne sais pas ce que c’est. C’est un monstre, un monstre. » Jim Boylen, le coach des Bulls.

L’arrière a marqué 21 de ses 42 points dans le dernier quart, et la plupart à mi-distance ou près du panier.

« On ne revient pas dans le match en jouant gentiment. Je dois donc leur rentrer dedans, essayer de leur faire faire des fautes. J’ai réussi des finitions compliquées, mis des tirs compliqués, mais je prends tout ça sur moi. Ces temps-ci, je joue de la bonne manière. C’est ce à quoi je m’attends, je travaille pour ça. » Zach LaVine.

Cette rencontre était la troisième à plus de 40 points de la saison pour LaVine. Et en plus d’être très performant sur le terrain, LaVine prend aussi de plus en plus de responsabilités de leaders dans le vestiaire.

« Il parle quand on se regroupe, il est concentré. Il est en train de rebondir après avoir eu du mal pendant quelque temps. Il rebondit et ne joue plus du tout à reculons. Les très bons joueurs jouent comme ça. » Jim Boylen. « J’ai commencé l’année en parlant plus. Je n’ai jamais été quelqu’un qui prenait beaucoup la parole, mais quand je parle, je pense que ce que je dis à de l’impact. » Zach LaVine.

LaVine tourne à 25 points (45% aux tirs et 39% à trois points), 4,7 rebonds et 4 passes décisives par match.

Via Yahoo Sports.