LeBron James « Non, parce qu’on n’est pas capables de battre des équipes au bilan positif, c’est ce qu’ils disent n’est-ce pas ? »

Après la victoire des Lakers à Houston, un journaliste a demandé à LeBron James si les 4 victoires en 5 matchs sans Anthony Davis apportait davantage de confiance à son équipe. Sa réponse :

« Non, parce qu’on n’est pas capable de battre des équipes au bilan positif. C’est ce qu’ils disent n’est-ce pas ? Ce sont de bonnes victoires pour nous. De très bonnes victoires. L’adversaire n’a pas d’importance. Que ce soit une équipe de playoffs ou non, on doit être dans l’instant présent, prendre le challenge comme il vient que l’équipe soit en position de faire les playoffs ou pas.

On a perdu l’autre jour contre une équipe sous les 50% (Orlando) mais on n’aborde pas un match en se disant ‘ils sont sous les 50% de victoires’. On se dit plutôt ‘c’est une équipe qui peut nous battre si on ne joue pas au niveau auquel on peut jouer’, et c’est comme ça qu’on approche chaque match. On avait un super plan de jeu ce soir, le coaching staff nous a donné un super plan de jeu et on a exécuté. » LeBron James