S’il ne faut jamais dire jamais, l’espoir d’Ice Cube de voir un jour Kobe Bryant rejoindre sa ligue de 3 x 3, la BIG3 s’amenuise et restera sans doute du domaine du rêve.

– Quand allez-vous convaincre Kobe Bryant de tenter la BIG3 ?

– Je lui ai demandé, il a dit que le basket c’était fini pour lui. Je le crois. Je ne vais pas le harceler, s’il en a terminé il en a terminé, je ne veux pas de lui en BIG3. Je ne veux de toi en BIG3 que si tu as encore envie de prouver quelque chose, si tu as encore envie de jouer et de montrer aux gens que tu es le meilleur. »