Programme NBA : c’est parti pour le marathon du Martin Luther King Day !

Qui dit 3ème lundi du mois de janvier dit Martin Luther King Day et grosse journée NBA ! Chaque année quasiment toutes les équipes de la ligue ont rendez-vous et ce soir ça débutera dès 18h et ce jusqu’à environ 6h30 du matin. La grosse afiche c’est bien sûr le Celtics – Lakers mais on suivra aussi Nets – Sixers, Rockets – Thunder ou encore Jazz – Pacers

La soirée sera à suivre sur beIN Sports

20h00 Washington Wizards – Detroit Pistons

20h30 : Atlanta Hawks – Toronto Raptors

21h00 : Brooklyn Nets – Philadelphie 76ers

23h00 : Charlotte Hornets – Orlando Magic

23h00 : Cleveland Cavaliers – New York Knicks

23h00 : Miami Heat – Sacramento Kings

23h00 : Milwaukee Bucks – Chicago Bulls

23h00 : Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans

23h00 : Houston Rockets – Oklahoma City Thunder

01h30 : Boston Celtics – Los Angeles Lakers

02h00 : Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets

03h00 : Phoenix Suns – San Antonio Spurs

03h00 : Utah Jazz – Indiana Pacers

04h00 :Portland Trail Blazers – Golden State Warriors