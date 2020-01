Sérieusement blessé dans un accident causé par un conducteur alcoolisé, Chandler Parsons engage une action en justice

Victime d’un conducteur alcoolisé au volant alors qu’il rentrait de l’entraînement aux alentours de 14h le 15 janvier, Chandler Parsons a engagé le cabinet d’avocats Morgan & Morgan pour attaquer ce denier en justice. Blessé dans l’accident, le Hawk absent quasiment toute la saison pour différents soucis (poignet, genou, maladie) doit aujourd’hui faire face à de nouvelles lésions « multiples, graves et permanentes », dont « une lésion cérébrale traumatique, une hernie discale et un labrum déchiré » selon les mots de son avocat, qui précise que cela pourrait sonner la fin de sa carrière professionnelle.

Chandler Parsons hires Morgan & Morgan after being struck by individual who’s charged with DUI, according to attorney. Parsons suffered “multiple severe and permanent injuries including a traumatic brain injury, disc herniation and torn labrum.” His return to play is unclear. pic.twitter.com/GxvuNByzh5

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 20, 2020