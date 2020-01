Shane Larkin avec la Turquie ? Décision imminente

Mi-décembre le président Recep Tayyip Erdoğan déclarait au sujet d’une naturalisation de Shane Larkin :

« Nous ferons ce qui est nécessaire. Nous aimerions avoir un tel brillant basketteur dans notre équipe nationale. Larkin pourrait mener notre équipe nationale à de très bons résultats. » Erdoğan

Pour le moment rien n’est encore confirmé pour l’ancien Net et Celtic, mais ça se précise. Il avait ouvert la porte à une naturalisation il y a quelques mois et hier lors du All-Star Game turc, Hedo Turkoglu, président de la fédération, a confié qu’il avait discuté avec le meneur de l’Anadolu Efes concernant son potentiel avenir en sélection.

« Nous avons rencontré Larkin samedi. Il a demandé du temps pour réfléchir. Il nous informera de sa décision demain (lundi) ou mardi. » Turkoglu

Ce serait un renfort de poids pour la Turquie, qui passera par le TQO pour tenter de gagner sa place aux JO et sera dans le même tournoi que le Canada (à domicile) et la Grèce. Rappelons que le meneur a établi le record de points en Euroleague avec 49 et depuis le début de la saison il tourne à 21.1 points à 56% dont 50% à 3-pts et 88% sur la ligne des lancers en plus de 4.1 passes, impressionnant !

