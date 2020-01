Une nouvelle étape de franchie pour John Wall : « Il avait l’air en pleine forme »

Blessé depuis la saison dernière, et notamment cet été lorsque le joueur s’est rompu le tendon d’Achille (avant l’été), John Wall manque cruellement à une équipe des Wizards en bien mauvaise posture. Cependant, le joueur montre des signes très encourageants quant à son retour futur. En effet, le joueur (répétition) continue de montrer des progrès significatifs dans sa rééducation suite à sa blessure. Dernièrement (tu peux être plus précis), on apprend via NBCSports que le meneur a encore franchi une étape puisqu’il effectue à présent des 4 contre 4 sans contact à l’entraînement.

« Il s’est entraîné pendant toute la durée de l’entraînement. Il avait l’air en pleine forme. » A déclaré Brooks. « Il y a encore du chemin à parcourir. Mais son énergie, son enthousiasme, et sa force semblent bons. Son tir a l’air meilleur. »

À 29 ans, Wall n’a pas joué un seul match depuis le 26 décembre 2018. Cependant, Scott Brooks met un point d’honneur à faire des mises à jour positives concernant le processus de rééducation de John Wall. L’équipe a indiqué qu’il pourrait ne pas jouer du tout cette saison et on peut aisément comprendre la précaution prise par la franchise.

« Je ne sais pas s’il jouera cette année. » A expliqué Brooks. « Nous pouvons être patients et nous allons l’être parce que nous avons besoin qu’il soit en forme pour les années à venir. C’est sa carrière et nous savons à quel point cette blessure est grave. Il la prend au sérieux. »

On espère en tout cas que lorsqu’il fera son retour sur les parquets, la franchise rentabilisera tout l’argent misé sur lui. En effet, Wall doit encore toucher 131,5 millions de dollars sur les trois années à venir et on peut aisément penser que la franchise attend du joueur qu’il assume son contrat avec de bonnes performances sur le terrain. Quoi qu’il en soit, Scott Brooks semble ravi de voir son joueur franchir des étapes petit à petit dans l’optique d’un retour en pleine forme.