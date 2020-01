Kobe Bryant, puis Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar pour LeBron James ? Melo : « Ça dépend de lui »

Après Michael Jordan en mars dernier, LeBron James s’apprête à dépasser une autre légende au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire : Kobe Bryant. Avec 33 578 points, il n’est plus qu’à 66 points de monter sur le podium des meilleurs scoreurs de l’histoire.

« Tous les records sont faits pour être battus non ? S’il y avait quelqu’un qui pouvait le faire, c’était lui. » Carmelo Anthony « Il y a des gens qui regardent ça en se disant ‘Qui est le meilleur ?’ Ce n’est pas mon cas. C’est un accomplissement impressionnant. C’est incroyable, point. Ça fait énormément de points ! » VinceCarter

Et ce n’est pas Kobe Bryant qui va dénigrer cette performance, très loin d’être vexé de se faire dépasser :

« C’est super. C’est super pour lui. Il a tellement bossé durant sa carrière, il a été régulier, je trouve ça énorme. Il y a un tel respect entre les joueurs et tu sais le temps consacré et le boulot effectué pour au fil des années donc il n’y a que de l’amour et du respect. » Kobe

Dans l’histoire à l’heure actuelle seuls trois joueurs ont inscrit plus de points que lui en saison régulière : Kobe donc, puis Karl Malone (36 928) et bien sûr le leader All-Time Kareem Abdul-Jabbar (38 387).

A ce rythme LeBron pourrait dépasser Malone lors de la saison 2021-22 puis il faudra sans doute attendre la saison 2022-23 pour pouvoir titiller KAJ. Reste à savoir s’il jouera assez pour y arriver et jusqu’à présent il se refuse à évoquer son avenir, même si on sait qu’il rêve un jour de partager un parquet NBA avec son fils LeBron James Jr., qui pourrait arriver en NBA dès 2023.

« Personne ne pensait que cela pourrait être approché, mas il est juste là donc… Ça dépend de lui. Je ne sais pas combien de temps encore il veut jouer, mais ça dépend de lui. Si c’est dans son viseur, je suis certain qu’il essayera d’accomplir. » Melo

LeBron vient d’avoir 35 ans et au vu du niveau qu’il affiche, s’il passe à côté d’une grosse blessure, on ne voit pas trop ce qui l’empêchera de jouer encore quelques années de plus et donc de tenter d’aller chercher KAJ.

Via The Athletic