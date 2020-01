Michael Porter Jr. en pleine explosion; Nikola Jokic : « C’est un talent incroyable »

Out toute la saison passée, en rééducation suite à ses opérations au dos, Michael Porter Jr. a été cantonné à un rôle – frustrant – de spectateur en début de saison. Mike Malone lui a finalement donné peu à peu des minutes et des opportunités et à mi-sasion il est désormais un membre capital de la rotation des Nuggets. Il enchaîne les excellentes performances et cette nuit face aux Wolves il a tout simplement terminé meilleur marqueur des siens en l’absence de Paul Millsap, Jamal Murray et Gary Harris. Il signe 20 points à 7/12 dont 4/8 à 3-pts, 14 rebonds et 4 passes en 30 minutes en sortie de banc, confirmant encore une fois son impressionnant talent, qui a fait de lui pendant longtemps le favori pour la première place de la draft 2018.

« Il impacte le jeu à un tel haut niveau. Il grandit sous nos yeux et il a une telle marge de progression. Ce qui excite vraiment tout le monde dans la Nugget Nation, c’est que Michael Porter a tout d’une jeune star, et il a une telle marge de progression » Mike Malone « C’est un talent incroyable. Vous voyez comment ses shoots rentrent dans le panier, c’est ficelle à chaque fois. » Nikola Jokic

Frustré en début de saison, il est désormais en pleine confiance, en témoigne ses 5 dernières sorties : 16 points à 56% à 10/19 à 3-pts et 8.8 rebonds.

« Je pense que ma confiance a vraiment grandi. J’aide juste l’équipe à gagner. Je ne vais pas sur le terrain en pensant à moi. Je vais simplement sur le terrain et j’essaye d’aider l’équipe à gagner, je ne vais pas sur le terrain pour être un maillot faible en défense ou en attaque. » MPJ

