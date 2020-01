L’infirmerie s’agrandit à Denver avec Mason Plumlee

Mauvaise nouvelle pour Denver qui perd Mason Plumlee sur blessure, ce dernier était sorti au cours du match contre les Timberwolves et n’avait pas joué le dernier match contre les Rockets. L’information vient de tomber via le célèbre insider d’ESPN, Adrian Wojnarowski, en effet, après examen, Plumlee souffre d’une blessure au pied gauche et devrait manquer entre deux semaines et un mois de compétition.

Denver Nuggets center Mason Plumlee is expected to miss two weeks to a month with a right foot injury, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 22, 2020

C’est un coup dur pour Denver qui perd son pivot back-up en plus d’avoir les absences de Jamal Murray, Paul Millsap et Gary Harris à gérer.