Marvin Bagley III agacé par la comparaison avec Doncic : « Continuez de me critiquer avec la même énergie »

C’est toujours plus facile de juger les choix de draft d’une franchise à posteriori. On se souvient qu’en 2018 au Barclays Center, les Kings avait sélectionné Marvin Bagley III à la 2e place, devant un certain Luka Doncic, faisant couler beaucoup d’encre.

Devant le niveau affiché du meneur slovène, qui se place parmi les candidats au titre de MVP, le choix effectué par les Kings et Vlade Divac en fait jaser certains, les fans de Sacramento en tête.

Interrogé par un journaliste local, Bagley préfère se concentrer sur son jeu et ignorer (à moitié) les critiques.

« Les gens diront ce qu’ils veulent dire, déclare l’ailier fort. Continuez de me critiquer avec la même énergie. Quand les choses commenceront à bien tourner et que je ferai de bonnes choses, ne changez pas de position, dîtes ce que vous disiez depuis le début. Que vous vouliez me soutenir ou pas, c’est votre avis, mais continuez de le faire avec la même énergie ».

Le numéro 34 des Kings assure que ce ne sont pas les critiques qui le feront changer.

« Ils ne changent pas la personne que je suis à la fin de la journée, réagit Bagley. Ce qu’ils disent ne fera pas de moi une personne différente. Il y a des personnes qui vous soutiendront quand vous jouez bien, puis qui vous tourneront le dos quand ça ne sera plus le cas. Je peux le comprendre, c’est pour ça qu’on est là… En fin de compte, quoiqu’il arrive, ils ne changeront pas qui je suis ».

Même si l’ancien de Duke continue sa progression et a produit de solides prestations notamment la saison dernière, on ne peut pas empêcher les fans de montrer quelques regrets d’avoir fait l’impasse sur Luka Doncic.

