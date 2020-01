By Mathieu D

Alex Caruso soulagé que les votes pour le All Star Game NBA se terminent

C’est lundi que le vote des fans pour le All Star Game s’est achevé, laissant maintenant place aux votes des joueurs ainsi que ceux des médias.

Malgré un changement de formule qui a conduit à une réduction de l’importance du vote des fans (qui ne compte maintenant que pour 50%), on assiste chaque année à quelques « surprises » avec des joueurs qui se retrouvent bien placés sans trop savoir pourquoi.

C’est le cas, pour cette édition, d’Alex Caruso, le chouchou du Staples Center qui se retrouve à la 4e place du classement chez les guards de la Conférence Ouest, devant des joueurs comme Russell Westbrook, Steph Curry ou Donovan Mitchell. Lui-même semble un peu gêné de cette situation.

« Je ne veux pas dire que c’est une parodie, mais… » déclare Caruso.

Avec des moyennes de 5.6 points et 2 rebonds par match, même avec beaucoup d’amour, on peut difficilement dire que Caruso à la production d’un All Star. Il est d’ailleurs le premier à être réaliste à ce sujet.

» Je n’exulte pas du genre « Ouais je devrais être All Star ! « , explique le Laker. Je suis réaliste. Je connais mon rôle et je sais ce que je fais pour l’équipe. Evidemment, je ne fais pas partie des 30 meilleurs joueurs de la ligue ».

Mais grâce à son statut de « mascotte » sur les réseaux sociaux notamment et le fait qu’il joue pour une des franchises les plus médiatisées, le numéro 4 des Lakers a reçu un gros soutien de la part des fans. Et même s’il a apprécié ces moments, il préfère donner du crédit à ce qui le mérite vraiment, tout en restant concentré sur sa saison.

« Les fans font ce qu’ils font. Surtout à l’époque des réseaux sociaux, lorsque quelqu’un allume un feu, il se propage. Evidemment j’ai apprécié. J’adore les fans, et le fait d’en avoir personnellement est une chose incroyable, réagit Caruso. Mais je suis prêt à aller de l’avant. Donnons de l’attention aux gars qui le mérite, et revenons aux matchs de saison régulière ».

Via The OCR