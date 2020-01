TJ Parker rêve un jour d’entraîner en NCAA : « Je veux vivre ce moment »

T.J Parker, le cadet de Tony, est actuellement l’assistant-coach de Zvezdan Mitrovic au sein du LDLC ASVEL, champion de France en titre de Jeep Élite. Mais avant cela, et comme son père et ses frères, T. J a suivi un cursus universitaire aux États-Unis avec un but bien précis en tête, la March Madness. Ainsi, il a joué à NorthWestern, une fac de Chicago alors qu’il avait reçu une offre de bourse à Baylor, Marquette et Georgia Tech. Malheureusement, l’équipe n’a jamais atteint la March Madness avec T.J et ce douloureux échec semble encore ronger le technicien.

« Je veux vivre cette expérience. » A déclaré TJ Parker. « C’est pour cela que je suis allé aux États-Unis pour effectuer mon cursus lycéen afin d’essayer d’obtenir une bourse pour jouer à l’université et disputer une March Madness. »

Il est à présent coach à l’ASVEL depuis 6 ans et continue d’agrandir sa palette de coach dans une équipe qui dispute maintenant l’Euroleague qui n’est autre que la compétition qui rassemble les meilleures équipes européennes du circuit. Néanmoins, les États-Unis et la NCAA restent tout de même dans un coin de sa tête. Il faut dire que TJ est tombé dedans lorsqu’il était jeune. A l’époque, il arrivait à se procurer des VHS des rencontres NCAA et il adorait tout particulièrement les regarder.

« Je suis tout simplement tombé amoureux de la NCAA. » A déclaré Parker. « J’ai absolument tout regardé, chaque conférence, et j’ai particulièrement aimé l’ACC ainsi que le Big Ten. »

Avec toute l’expérience acquise dans le coaching, rêver de NCAA n’est pas forcément une utopie pour T.J Parker même si à présent, il doit se focaliser sur son équipe, l’ASVEL, qui joue sur deux tableaux entre la Jeep Elite et l’Euroleague. Il y a fort à parier qu’avec ses performances en tant que head coach intérimaire avec l’Asvel pendant 6 mois avant la venue de Zvezdan Mitrovic, TJ pourrait s’imaginer entraîner une écurie d’Euroleague.

« Quand TJ deviendra entraîneur en chef, il sera génial grâce à ses connaissances et ses expériences. » A déclaré David Lighty, ancien joueur d’Ohio State sous contrat à l’ASVEL. « Je peux dire qu’en côtoyant les Spurs, en parlant à ces gars et en voyant comment ils dirigent les choses, je peux dire que (les Parkers) apportent cette mentalité de San Antonio jusqu’ici et T. J. l’a adoptée. Il est dans le coup depuis plus de 20 ans. Le mélange de cette mentalité et de sa compréhension du jeu est formidable. »

Au sein du roster de l’ASVEL, plusieurs Américains sont présents, dont Tonye Jekiri, Adreian Payne, David Lighty et Jordan Taylor et 3 d’entres eux ont joués dans la même conférence que lui, la Big Ten. Ainsi, les discussions autour de la NCAA vont bon train au sein du vestiaire. Mais ce qui l’anime par-dessus tout, c’est que le fait de parler avec ces anciennes stars de l’université ne fait que renforcer l’envie de Parker de participer un jour à la March Madness. Il n’a même jamais assisté à un match du tournoi en tant que fan, car son emploi du temps ne s’aligne jamais. Et surtout, ce n’est pas ce qu’il recherche. L’objectif pour Parker est de participer à ce fameux tournoi, en tant que coach.