[Podcast] Random Observations : formation, dangers statistiques, screen assists, les Rockets en 4 vs 4

Nouvelle émission de l’Écho des Parquets dans la format « Random Observations » où l’on aborde plusieurs sujets. On y parle notamment formation basket chez les très jeunes, dangers statistiques, les Rockets en 4 vs 4 et « screen assists ». Antoine (@Tartrou), Lucas (@SwitchtoLK) et Nico (@StillBallinUnba) sont vos serviteurs aujourd’hui !

