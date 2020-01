Kristaps Porzingis : « le sentiment que si j’avais joué un tout petit peu mieux nous aurions gagné »

La soirée avait bien commencé pour les fans des Mavericks avec l’annonce du retour de Kristaps Porzingis dans la rotation. Sauf qu’elle s’est mal terminée, d’abord avec la blessure au tendon d’Achille de l’intérieur Dwight Powell après 9 minutes de jeu (surement une rupture, même si des examens doivent être faits).

« C’est un des soldats de la franchise, mais il est aussi très optimiste et si ce que nous craignons est vrai, on a vu comment JJ Barea s’est remis et comment il joue très bien cette saison. Powell est régulier, c’est un gars qui n’arrête pas de travailler et de penser à l’équipe avant tout. Les gars comme lui sont la définition de la culture qu’on veut mettre en place ici. C’est très dur, encore plus si c’est ce qu’on croit. Mais il reviendra de toute façon. » Rick Carlisle, le coach des Mavericks. « Il est très important, en dehors et sur les terrains. Il nous apporte beaucoup de choses, c’est un super gars. » Luka Doncic.

S’il s’agit bien d’une rupture du tendon, l’ailier fort qui tournait cette saison à 9,6 points et 5,7 rebonds de moyenne pourrait manquer une année complète de compétition. Une épreuve compliquée à surmonter, mais deux de ses coéquipiers pourront lui donner quelques conseils sur la manière de gérer tout ça : JJ Barea qui a rejoué neuf mois après une blessure similaire, ou encore Porzingis, qui a loupé un an et demi après une blessure au genou.

« Il faut prendre les choses au jour le jour, que chacun d’entre eux soit l’occasion de faire un petit progrès. Il ne faut pas se décourager. Je pense qu’il a un gros mental, et que la rééducation va bien se passer pour lui-même si la blessure est vraiment la pire possible. » Kristaps Porzingis.

En plus, la soirée s’est terminée par une défaite des Mavericks contre les Clippers (110 à 107), ce qui n’a logiquement pas redonné le plaisir à Porzingis, qui a un peu arrosé pour son retour (10 points à 4/17 aux tirs et 9 rebonds).

« C’est nul que l’on n’ait pas réussi à gagner. J’ai le sentiment que si j’avais joué un tout petit peu mieux nous aurions gagné. Cette défaite est pour moi, je le sens comme ça. Il faut juste que je joue mieux pour mes coéquipiers. Je sais que c’est mon premier match, mais j’ai toujours de grandes attentes pour moi et je suis déçu de ne pas avoir été meilleur au tir. Évidemment, on voulait bien jouer pour Dwight. On pense à lui et on espère qu’il reviendra vite. » Kristaps Porzingis.

Les Mavericks sont à 27 victoires et 16 défaites et occupent la cinquième place de la conférence Ouest.

