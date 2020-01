- in Atlanta Hawks

By Christophe Brouet

En l’absence de Trae Young, John Collins et Brandon Goodwin prennent les choses en main face aux Clippers

Privés de Trae Young, les Hawks se sont appuyés sur un super duo John Collins (33 points à 12/22 dont 3/6 à 3-pts, 16 rebonds, 2 passes et 3 interceptions) – Brandon Goodwin (19 points, tous en dernier quart, à 6/14 dont 3/4 à 3-pts, 3 rebonds et 3 passes). pour venir à bout de l’équipe C des Clippers.