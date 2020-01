Pour le concours de dunks, Dwight Howard veut l’aide de… Kobe Bryant

Il y a quelques jours alors que plusieurs insiders révélaient que Dwight Howard allait participer au Slam Dunk Contest NBA, une surprise, mais l’intéressé avait démenti. Cependant avant-hier les Lakers ont officialisé sa participation…

« J’ai dû signer sur les pointillés. Adam Silver me l’a demandé. » Dwight

Et l’idée d’une participation au concours de dunks n’est pas venue de la NBA, mais de l’intéressé. Il a appelé Michael Levine, en charge de tout ce qui touche aux événements NBA et au marketing des joueurs.

« J’ai moi-même appelé et j’ai dit que je voulais y participer, et ils ont été genre ‘Oh, vraiment ?’ J’étais là ‘Yeah.’ Donc voilà. Je pense que je suis le plus vieux dunkeur de l’histoire du concours. » Dwight